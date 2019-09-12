Украина продолжает прекращать договоры с РФ после избрания Зеленского, - МИД

Министерство иностранных дел отрицает информацию о том, что прекращение договоров Украины с Россией приостановлено после избрания Президентом Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИДа на запрос Українських Новин.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - сказано в нем.

Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине.

"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена", - сказано в ответе.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что после избрания Зеленского Президентом Украина приостановила процесс прекращения двусторонних договоров с Россией.

По данным, озвученным бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным 18 января 2019, Украина прекратила действие 49 договоров с РФ (2 межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных) и "обрабатывает второй пакет - еще почти 50 договоров").

В ответе на запрос агентства МИД не ответил, о расторжении скольких договоров Украина уведомила Россию с начала года, а также после 20 мая, когда Зеленский приступил к исполнению обязанностей Президента.

Как сообщали Українськi Новини, 1 апреля Украина официально перестала дружить с Россией.

Президент РФ Владимир Путин думает, что Украине плохо без дружбы с Россией.