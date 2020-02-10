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10 февраля 2020, понедельник, 10:48 471
Силовые структуры 2020-02-10T10:52:12+02:00
Українські Новини
НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым

НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым

Надежда Комендантова
НАБУ, Роман Труба, Андрей Богдан, Андрей Смирнов, Расследование, прослушка Трубы
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

После того, как эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, в сети обнародовали аудиозапись, на которой глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что считает главу Офиса президента Андрея Богдана тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно злоупотреблений экс-директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы в связи с аудиозаписями его возможных разговоров с главой офиса Президента Андреем Богданом и замглавы офиса Андреем Смирновым.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

"НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

Дело расследуется по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Ранее в суд обратился адвокат бывшего Президента Петра Порошенко Игорь Головань с просьбой обязать НАБУ открыть дело против Трубы из-за его разговоров.

13 декабря суд постановил, что бюро обязано открыть производство.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Ранее Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР. 3 декабря Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении.

Ранее НАБУ проверяло возможную причастность Трубы к вымогательству взятки его кумом. При этом Труба опровергает свою причастность к вымогательству $150 тыс. взятки.

Тем временем Труба просит суд восстановить его в должности директора ГБР.

 

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