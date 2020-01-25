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25 января 2020, суббота, 13:21 46 Аудиозапись
Силовые структуры 2020-01-25T13:22:31+02:00
Українські Новини
Трубу прорвало: Баканов говорил экс-главе ГБР, что Богдан возглавляет коррупцию

Трубу прорвало: Баканов говорил экс-главе ГБР, что Богдан возглавляет коррупцию

Надежда Комендантова
Иван Баканов, Андрей Богдан, Роман Труба
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

В то время, как эксперты установили подлинность голоса Трубы на записях с прослушки, в сети обнародовали аудиозапись, на которой глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что считает главу Офиса президента Андрея Богдана тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе.

Как пишет издание "Буквы", запись опубликовал Telegram-канал “Трубу прорвало”.

Согласно сообщению, разговор состоялся в кабинете уже бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Диалог выглядел следующим образом:

Труба: В Администрации за судебную систему отвечает бывший работник с НАПК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я имею в виду, что есть возможность в этом направлении тоже смотреть, работать.

Баканов: Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть опера всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе – а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет – они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Потому что появилась коррупционная связка: адвокат, тот, кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился – это глава Администрации (Офиса президента – ред.), как смотрящий от…

Труба: Хорошо

Напомним, Труба заявил в своем Twitter, что голос на "прослушке" определила компания по заказу Петра Порошенко.

Ранее ГБР открыло дело против Трубы о возможном разглашении данных досудебного расследования. Также Труба отреагировал на открытие дела ГПУ против него.

Также Роман Труба заявил, что в его кабинете обнаружили аппаратуру для прослушивания, профессионально вмонтированную в вентиляционную систему.

 

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