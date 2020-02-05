Труба просит суд восстановить его в должности директора ГБР

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Романа Трубы, где он оспаривает свое увольнение с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в нем.

Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, а также просит суд восстановить его в данной должности.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по иску Трубы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием Романа Трубы на них.