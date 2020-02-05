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05 февраля 2020, среда, 17:19 11
Судебная власть 2020-02-05T17:20:56+02:00
Українські Новини
Труба просит суд восстановить его в должности директора ГБР

Труба просит суд восстановить его в должности директора ГБР

Таня Войтюк
Роман Труба, ГБР, Суд, Труба, Иск
Роман Труба
Роман Труба

Несмотря на то, что суд отказал Роману Трубе в передаче его исков Зеленскому и ГБР о восстановлении должности, бывший директор Государственного бюро расследований подал в Окружной административный суд иск о восстановлении его в должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Романа Трубы, где он оспаривает свое увольнение с должности директора Государственного бюро расследований", - сказано в нем.

Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019 года, а также просит суд восстановить его в данной должности.

На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по иску Трубы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием Романа Трубы на них.

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