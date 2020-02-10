НАБУ почало розслідувати аудіозаписи розмов Труби з Богданом і Смирновим

Після того, як експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування в мережі оприлюднили аудіозапис, на якій голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вважає главу Офісу президента Андрія Богдана тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо зловживань екс-директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби у зв'язку з аудіозаписами його можливих розмов з головою офісу Президента Андрієм Богданом і заступником голови офісу Андрієм Смирновим.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"НАБУ виконало рішення суду і внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у відповіді.

Справа розслідується за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Раніше до суду звернувся адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань з проханням зобов'язати НАБУ відкрити справу проти Труби через його розмови.

13 грудня суд постановив, що бюро зобов'язане відкрити виробництво.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Раніше Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР. 3 грудня Рада прийняла відповідний законопроект у другому читанні.

Також НАБУ перевіряло можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара.

Тим часом Труба просить суд відновити його на посаді директора ДБР.