НАБУ почало розслідувати аудіозаписи розмов Труби з Богданом і Смирновим

Після того, як експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування в мережі оприлюднили аудіозапис, на якій голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вважає главу Офісу президента Андрія Богдана тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження щодо зловживань екс-директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби у зв'язку з аудіозаписами його можливих розмов з головою офісу Президента Андрієм Богданом і заступником голови офісу Андрієм Смирновим. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин. "НАБУ виконало рішення суду і внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у відповіді. Справа розслідується за ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу. Раніше до суду звернувся адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань з проханням зобов'язати НАБУ відкрити справу проти Труби через його розмови. 13 грудня суд постановив, що бюро зобов'язане відкрити виробництво. Як повідомляли Українські Новини, Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Раніше Разумков підписав закон про перезавантаження ДБР. 3 грудня Рада прийняла відповідний законопроект у другому читанні. Також НАБУ перевіряло можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара. Тим часом Труба просить суд відновити його на посаді директора ДБР.