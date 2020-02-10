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  • Лучшую музыку к фильму по версии Оскара-2020 написала создательница саундтрека к сериалу "Чернобыль"
10 февраля 2020, понедельник, 05:30 862
Lifestyle 2020-02-10T06:40:10+02:00
Українські Новини
Лучшую музыку к фильму по версии Оскара-2020 написала создательница саундтрека к сериалу "Чернобыль"

Лучшую музыку к фильму по версии Оскара-2020 написала создательница саундтрека к сериалу "Чернобыль"

Кира Молчанова
США, Американская киноакадемия, Оскар, Чернобыль, Джокер, Оскар-2020
Джокер. Скриншот: YouTube
Джокер. Скриншот: YouTube

Оскар 2020 за написанную музыку получила исландская виолончелистка Гильдур Гуднадоттир, которая ранее получила "Золотой Глобус" за лучший саундтрек к сериалу "Чернобыль". Её музыка стала санудтреком к фильму "Джокер" режиссера Тодда Филлипса.

Гильдур Гуднадоттир стала четвертой женщиной-композитором, удостоенной статуэтки Оскара.

Статуэтку вручили Гали Гадот, Сигуни Уивер и Бри Ларсон во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На эту премию также претендовали композиторы Томас Ньюман ("1917"), Александр Деспла ("Маленькие женщины"), Рэнди Ньюман ("Брачная история") и Джон Уильямс ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение").

Как сообщали Українські Новини, Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Брэд Питт. А награду в номинации Лучшая женская роль второго плана завоевала Лора Дерн

Награду за Лучший анимационный фильм получил мультфильм "История игрушек 4".

Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.

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