Оскар 2020: победители в номинациях Лучший актер и Лучшая актриса второго плана

Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Брэд Питт. Это его первый актерский Оскар (до этого Питт получал Оскар, но не как актер, а как продюсер за фильм "12 лет рабства").

Брэд Питт номинирован за роль Клиффа Бута в фильме "Однажды в Голливуде". Лента рассказывает о "золотом веке" Голливуда, где пытаются выжить персонажи Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Фильм наполнен отсылками к истории киноиндустрии 60-х годов.

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq