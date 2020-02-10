Оскар 2020: победители в номинациях Лучший актер и Лучшая актриса второго плана

За Оскар, за трансляцией вручения которого можно было наблюдать в прямом эфире на телеканале "Украина", боролись Том Хенкс, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Джо Пеши и Брэд Питт. Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Брэд Питт. Это его первый актерский Оскар (до этого Питт получал Оскар, но не как актер, а как продюсер за фильм "12 лет рабства"). Брэд Питт номинирован за роль Клиффа Бута в фильме "Однажды в Голливуде". Лента рассказывает о "золотом веке" Голливуда, где пытаются выжить персонажи Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Фильм наполнен отсылками к истории киноиндустрии 60-х годов. Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com\/0vXToWTAgq — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020 Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в фильме Ноа Баумбах "Брачная история". Актриса исполнила роль адвоката Норы Фэншоу. Ее героиня помогает Николь Барбер, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, во время бракоразводного процесса. Это первая статуэтка Оскар для актрисы. #Oscars Moment: @LauraDern wins Best Supporting Actress for @MarriageStory. pic.twitter.com\/g8cn8KoRMo — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020 Как сообщали Українські Новини, 92-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2019 год проходила в ночь с 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе. Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".