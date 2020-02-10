Оскар 2020: победители в номинациях Лучший актер и Лучшая актриса второго плана

За Оскар, за трансляцией вручения которого можно было наблюдать в прямом эфире на телеканале "Украина", боролись Том Хенкс, Энтони Хопкинс, Аль Пачино, Джо Пеши и Брэд Питт.

Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Брэд Питт. Это его первый актерский Оскар (до этого Питт получал Оскар, но не как актер, а как продюсер за фильм "12 лет рабства").

Брэд Питт номинирован за роль Клиффа Бута в фильме "Однажды в Голливуде". Лента рассказывает о "золотом веке" Голливуда, где пытаются выжить персонажи Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Фильм наполнен отсылками к истории киноиндустрии 60-х годов.

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в фильме Ноа Баумбах "Брачная история". Актриса исполнила роль адвоката Норы Фэншоу. Ее героиня помогает Николь Барбер, которую сыграла Скарлетт Йоханссон, во время бракоразводного процесса. Это первая статуэтка Оскар для актрисы.

Как сообщали Українські Новини, 92-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2019 год проходила в ночь с 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.

Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".