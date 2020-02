Оскар-2020. Названы победители в номинации Лучшая актриса и Лучший актер

В ленте, снятой по мотивам комиксов DC, Хоакин Феникс сыграл неудачливого комика Артура Флека, которому приходится содержать больную мать и терпеть издевательства окружающих. Герой проходит трансформацию от изгоя общества до преступного гения Готэма, идола, которым вдохновляются тысячи.

Соперниками Феникса по номинации были Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в ... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie . pic.twitter.com/M8ryZGKGHV

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". Она сыграла американскую актрису и певицу Джуди Гарленд. Фильм показывает последние концерты Гарленд, приуроченные к 80-летию кинофильма «Волшебник страны Оз» (1939), сделавшего её знаменитой.

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS