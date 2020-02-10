подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 07:13 53
Lifestyle 2020-02-10T07:34:26+02:00
Українські Новини
Оскар-2020. Названы победители в номинации Лучшая актриса и Лучший актер

Оскар-2020. Названы победители в номинации Лучшая актриса и Лучший актер

Кира Молчанова
Джокер, Гильдия киноактеров, США, Оскар, Оскар-2020
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры
Джокер. Скриншот: YouTube/HD Трейлеры

Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который уже получал "Золотой Глобус" за роль Джокера в драме Тодда Филлипса, а лучшей актрисой — Рене Зельвеггер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

В ленте, снятой по мотивам комиксов DC, Хоакин Феникс сыграл неудачливого комика Артура Флека, которому приходится содержать больную мать и терпеть издевательства окружающих. Герой проходит трансформацию от изгоя общества до преступного гения Готэма, идола, которым вдохновляются тысячи.

Соперниками Феникса по номинации были Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в ... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". Она сыграла американскую актрису и певицу Джуди Гарленд. Фильм показывает последние концерты Гарленд, приуроченные к 80-летию кинофильма «Волшебник страны Оз» (1939), сделавшего её знаменитой.

За победу в номинации "Лучшая актриса" также боролись Синтия Ерайво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Сенсация").

Как сообщали Українські Новини, Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Брэд Питт. А награду в номинации Лучшая женская роль второго плана завоевала Лора Дерн.

А музыку к фильму "Джокер" признали на вручении Оскара лучшей в этом году.

Больше новостей о: Джокер Гильдия киноактеров США Оскар Оскар-2020

Лучшую музыку к фильму по версии Оскара-2020 напис...
Стали известны победители премии Гильдии киноактер...
Оскар за лучшую операторскую работу достался военн...
"История игрушек 4" стал лучшим мультфильм по верс...
В МИД подтвердили заражение украинца коронавирусом на японском лайнере
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели
Новости
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
Нацбанк повысил курс гривны: сколько стоит валюта в начале недели 05:40
Жесткая посадка: Фото: Telegram/Aviaincidents
В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку 23:45
Иран в третий раз не смог вывести спутник на орбиту 22:45
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
За сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом 13:45
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
больше новостей
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане 18:10
Очередное повышение тарифов: сколько заплатят за коммуналку украинцы уже в марте 08:25
Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко вернулись в Украину после обмена пленными 16:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok