Оскар-2020. Названы победители в номинации Лучшая актриса и Лучший актер

Лучшим актером признан Хоакин Феникс, который уже получал "Золотой Глобус" за роль Джокера в драме Тодда Филлипса, а лучшей актрисой — Рене Зельвеггер за роль Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

В ленте, снятой по мотивам комиксов DC, Хоакин Феникс сыграл неудачливого комика Артура Флека, которому приходится содержать больную мать и терпеть издевательства окружающих. Герой проходит трансформацию от изгоя общества до преступного гения Готэма, идола, которым вдохновляются тысячи.

Соперниками Феникса по номинации были Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды в ... Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы").

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". Она сыграла американскую актрису и певицу Джуди Гарленд. Фильм показывает последние концерты Гарленд, приуроченные к 80-летию кинофильма «Волшебник страны Оз» (1939), сделавшего её знаменитой.

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

За победу в номинации "Лучшая актриса" также боролись Синтия Ерайво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Сенсация").

Как сообщали Українські Новини, Оскар 2020 в номинации Лучшая мужская роль второго плана получил Брэд Питт. А награду в номинации Лучшая женская роль второго плана завоевала Лора Дерн.

А музыку к фильму "Джокер" признали на вручении Оскара лучшей в этом году.