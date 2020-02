Оскар за лучший сценарий получил южнокорейский фильм "Паразиты"

Статуэтка досталась южнокорейскому фильму "Паразиты" режиссёра Пон Чжун Хо.

Постер фильма "Паразиты". Фото: wikipedia

Лента повествует о семье Кима Китхэк, который влачит жалкое существование в подвале вместе со своей семьей. Однажды сыну Кима представляется возможность поработать учителем английского в богатой семье. У Кима и его детей появляется план, как всем вместе устроить свою жизнь с помощью новых знакомых.

Как сообщали Українські Новини, 92-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2019 год проходила в ночь с 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z