Оскар за лучший сценарий получил южнокорейский фильм "Паразиты"

За Оскар, за трансляцией которого можно было наблюдать в прямом эфире на телеканале "Украина", боролись "Ножи наголо", "Брачная история", "1917", "Однажды... В Голливуде", "Паразиты".

Статуэтка досталась южнокорейскому фильму "Паразиты" режиссёра Пон Чжун Хо.

Постер фильма "Паразиты". Фото: wikipedia

Лента повествует о семье Кима Китхэк, который влачит жалкое существование в подвале вместе со своей семьей. Однажды сыну Кима представляется возможность поработать учителем английского в богатой семье. У Кима и его детей появляется план, как всем вместе устроить свою жизнь с помощью новых знакомых.

Как сообщали Українські Новини, 92-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2019 год проходила в ночь с 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho and Han Jin Won win Best Original Screenplay for @ParasiteMovie pic.twitter.com/Rf6f8a929Z — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.

Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".