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10 февраля 2020, понедельник, 03:50 76
Lifestyle 2020-02-10T04:29:49+02:00
Українські Новини
Оскар за лучший сценарий получил южнокорейский фильм "Паразиты"

Оскар за лучший сценарий получил южнокорейский фильм "Паразиты"

Кира Молчанова
Фильмы, Оскар, Оскар-2020, США, Кинопремия
Оскар. Фото: news1.sendbad.net
Оскар. Фото: news1.sendbad.net

За Оскар, за трансляцией которого можно было наблюдать в прямом эфире на телеканале "Украина", боролись "Ножи наголо", "Брачная история", "1917", "Однажды... В Голливуде", "Паразиты".

Статуэтка досталась южнокорейскому фильму "Паразиты" режиссёра Пон Чжун Хо.

Постер фильма Постер фильма "Паразиты". Фото: wikipedia

Лента повествует о семье Кима Китхэк, который влачит жалкое существование в подвале вместе со своей семьей. Однажды сыну Кима представляется возможность поработать учителем английского в богатой семье. У Кима и его детей появляется план, как всем вместе устроить свою жизнь с помощью новых знакомых.

 

Как сообщали Українські Новини, 92-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2019 год проходила в ночь с 10 февраля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем —  драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.

Ранее букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".

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