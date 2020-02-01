Букмекеры обновили ставки на Оскар-2020: основные претенденты на главную кинопремию года

Букмекеры обновили ставки на главную кинопремию мира "Оскар-2020".

Об этом сообщает РБ Parimatch.

Лучшая актриса

В номинации "Лучшая женская роль" лидер не только не поменялся, но и укрепил свои позиции. Аналитики издания считают, что Рене Зеллвегер почти точно возьмет свою статуэтку за работу в картине Руперта Гулда "Джуди". Зеллвегер сыграла великую актрису золотого века Голливуда Джуди Гарленд. Актрису практически невозможно узнать – например, вряд ли вы сможете быстро найти определенное сходство между образами Гарленд и Бриджит Джонс.

Шансы Зеллвегер сейчас оцениваются коэффициентом 1,20. Вероятность ее победы очень высока и составляет 80% (ответ "да" в паре "да/нет").

Второе место в котировках у Скарлетт Йоханссон. Роль в драме Ноа Баумбаха "Брачная история" может принести ей награду с вероятностью в 14% (кэф 6,00).

На третье место опустилась Синтия Эриво за роль аболиционистки Гарриет Табмен в фильме Кейси Леммонса "Гарриэт". Здесь коэффициент 10,00 (7%).

Лучший актер

Шансы Хоакина Феникса в этой номинации продолжают оставаться незыблемыми. За главную роль в фильме "Джокер" букмекеры отводят ему даже лучшие шансы, чем у Зеллвегер. Поставить на актера можно с коэффициентом 1,15, это 84%.

Коллега Скарлетт Йоханссон по фильму "Брачная история" Адам Драйвер также находится на второй строчке. Роль одного из запутавшихся в бракоразводном процессе супругов принесла ему номинацию на "Оскар" и коэффициент 6,00 (14%).

А третьим в категории "Лучшая мужская роль" аналитики назвали Антонио Бандераса за работу в драме Педро Альмодовара "Боль и слава". Бандерас уже взял за нее Золотую пальмовую ветвь в Каннах. Но вероятность триумфа в Лос-Анджелесе оценивается лишь коэффициентом 25,00 (около 3%).

Лучший режиссер

В гонке за наградой в номинации "Лучший режиссер", оставив далеко позади Квентина Тарантино и Мартина Скорсезе, внезапно вырвался вперед британец Сэм Мендес с его исторической военной драмой "1917". Прокат этого фильма в России стартует только 30 января, но котировки говорят сами за себя: Мендесу присвоен кэф 1,70, а это весомые 56% вероятности.

На второй позиции в линии букмекеров оказался Пон Чжун Хо с его "Паразитами". Этот фильм сложно описать в нескольких словах, но нечасто бывает, чтобы режиссер из Южной Кореи обошел все вечерние шоу на главных каналах США, завоевав благосклонность не только критиков, но и простых зрителей. Здесь кэф 3,00, это 30% вероятности.

Третьим оказался Квентин Тарантино за "Однажды… в Голливуде". Ему выделен коэффициент 6,50 (12%). Мартин Скорсезе с его "Ирландцем" оказался в числе догоняющих – 7,50 (10%).

Лучший фильм

А вот здесь Тарантино не дал себя обойти никому. Его альтернативное видение событий, связанных с Шерон Тейт, Чарльзом Мэнсоном и сектой "Семья", получило коэффициент 2,20 (43%).

Ему в спину дышит Сэм Мендес. Эксперты установили на фильм "1917", посвященный событиям Первой мировой войны, кэф 3,00 (30%).

Неплохие шансы на победу в этой номинации и у "Паразитов". Картина об афере, которая зашла слишком далеко, обладает коэффициентом 4,50, это около 20% вероятности.