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10 февраля 2020, понедельник, 05:23 23
Lifestyle 2020-02-10T05:36:34+02:00
Українські Новини
Оскар за лучшую операторскую работу достался военной драме "1917"

Оскар за лучшую операторскую работу достался военной драме "1917"

Кира Молчанова
США, Американская киноакадемия, Оскар, Оскар-2020
Кадр из фильма 1917. Скриншот: YouTube/ Universal Pictures
Кадр из фильма 1917. Скриншот: YouTube/ Universal Pictures

Статуэткой Оскара, которую ранее получил Брэд Питт, отметили операторскую работу Роджера Дикинса за лучшую операторскую работу в фильме "1917".

Награду ему вручили Марк Тейлор и Стюарт Уилсон во время 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Действие военной драмы "1917" происходит во Франции в разгар Первой мировой войны. Двое капралов получают задание – доставить срочное донесение полку, который готовится к атаке. Для этого героям придется пересечь вражескую территорию всего за несколько часов. На конку – жизни полутора тысяч солдат, среди которых – брат одного из героев.

Кроме Дикинса на награду претендовали Родриго Прието ("Ирландец"), Лоуренс Шер ("Джокер"), Джарин Блашке ("Маяк") и Роберт Ричардсон ("Однажды ... в Голливуде").

Как сообщали Українські Новини, операторская работа в фильме "1917" уже получила награду британской премии BAFTA.

Ранее Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца. Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем —  драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.

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