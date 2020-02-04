Оскар-2020: каким номинантам отдают предпочтение украинцы

После того, как назвали победителей британской кинопремии BAFTA, в воскресенье 9 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву) состоится церемония вручения наград премии "Оскар". Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца для того, чтобы узнать, кто из претендентов на премию пользовался наибольшей популярностью, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.

Полный рейтинг фильмов-номинантов, основанный на запросах украинских пользователей Google, выглядит так:

Джокер/Joker Однажды…в Голливуде /Once Upon a Time... in Hollywood Ирландец/TheIrishman Ford против Ferrari/Ford v Ferrari 1917 Паразиты/Parasite Маленькие женщины/Little Women Кролик Джоджо/Jojo Rabbit Брачная история/Marriage Story

Сообщается, что из претендентов на приз за лучшую мужскую роль чаще всего в запросах украинцев встречался Леонардо Ди Каприо. Вторая позиция у Хоакина Феникса, а на третьем месте – испанский актер Антонио Бандерас.

Леонардо Ди Каприо (Однажды…в Голливуде) Хоакин Феникс (Джокер) Антонио Бандерас (Боль и слава) Адам Драйвер (Брачная история) Джонатан Прайс (Два Папы)

А среди номинанток на "Оскар" за главную женскую роль украинцы чаще всего искали Скарлетт Йоханссон. За ней следуют Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер.

Скарлетт Йоханссон (Брачная история) Шарлиз Терон (Скандал) Рене Зеллвегер (Джуди) Сирша Ронан (Маленькие женщины) Синтия Эриво (Гарриет)

Также компания проанализировала, какими мультфильмами–номинантами в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" больше всего интересовались украинские пользователи Google. Здесь лидером стала анимация "Как приручить дракона 3. Скрытый мир". Остальные позиции выглядят таким образом:

Как приручить дракона 3. Скрытый мир/How to Train Your Dragon: The Hidden World История игрушек 4/Toy Story 4 Потерянное звено/Missing Link Клаус/Klaus Я потерял свое тело/I Lost My Body

Как сообщали Українські Новини, букмекеры обновили ставки на "Оскар".

Также опубликован полный список номинантов кинопремии.