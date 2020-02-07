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Судебная власть 2020-02-07T14:45:03+02:00
Українські Новини
Шокин надеется, что снова станет генпрокурором

Шокин надеется, что снова станет генпрокурором

Ольга Фандорина
Восстановление в должности, Генпрокурор Украины, Отравление ртутью, Виктор Шокин

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин надеется, что суд восстановит его в должности генпрокурора.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Если Европейский суд примет такое решение и когда он примет, то я думаю, что я должен это сделать. По закону, Украина должна выполнять все решения ЕСПЧ", - сказал он.

При этом он не смог оценить свои шансы на восстановление в должности.

"Не знаю. Я жду суд. Те суды, которые были в Украине, - и смех и грех. Оговорка одна - якобы пропущены сроки давности, но это полный бред. Они (решения суда) на 100% были спроектированы, даже знаю кем. Все один в один. Но суд должен разобраться, рассмотрев мое заявление по сути, именно по сути. Если я прав, то, пожалуйста, восстановите меня. Ведь закон должен быть один для всех", - заявил он.

Шокин хочет подать иск против Байдена за оскорбления.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года Кассационная административная палата Верховного Суда отказала Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

Шокин также обратился в Европейский суд по правам человека с иском о признании незаконным его увольнения с должности генпрокурора.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, показатели ртути в крови которого были смертельными, перенес две остановки сердца в Греции из-за отравления ртутью.

Ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

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