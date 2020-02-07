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07 февраля 2020, пятница, 13:00 1010
Верховная Рада и партии 2020-02-07T14:45:03+02:00
Українські Новини
Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко

Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко

Надежда Комендантова
Рынок земли, Верховная Рада, Законопроект, Александр Корниенко, Партия
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Первый заместитель председателя фракции "Слуги народа", лидер партии Александр Корниенко прогнозирует рассмотрение законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении в течение 3-5 пленарных недель.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Мы вчера считали так, примерно - от 3 до 5 пленарных недель может он растянуться", - сказал Корниенко.

Депутат считает затянутым рассмотрение законопроекта.

"Надо искать в себе силы как-то снимать правки", - отметил политик.

Лидер партии подчеркивает, что политсила будет обсуждать варианты ускорения его принятия.

Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля председатель "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что у фракции достаточно голосов для принятия парламентом законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во 2-м чтении.

6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестовали против открытия рынка земли.

Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу.

Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

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