Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуги народа", лидер партии Александр Корниенко прогнозирует рассмотрение законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении в течение 3-5 пленарных недель. Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини. "Мы вчера считали так, примерно - от 3 до 5 пленарных недель может он растянуться", - сказал Корниенко. Депутат считает затянутым рассмотрение законопроекта. "Надо искать в себе силы как-то снимать правки", - отметил политик. Лидер партии подчеркивает, что политсила будет обсуждать варианты ускорения его принятия. Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля председатель "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что у фракции достаточно голосов для принятия парламентом законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во 2-м чтении. 6 февраля, в день рассмотрения в Раде законопроекта о рынке земли, около 1 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестовали против открытия рынка земли. Ранее ЕС решил выделить Украине €26 млн на земельную реформу. Тем временем Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.