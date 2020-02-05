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05 февраля 2020, среда, 21:00 108
Общество 2020-02-05T21:03:00+02:00
Українські Новини
С 6 февраля все школы в Николаеве закрываются на карантин

С 6 февраля все школы в Николаеве закрываются на карантин

Таня Войтюк
Карантин, Грипп, Карантин в школах, Николаев, ОРВИ
Школа. Фото: pexels
Школа. Фото: pexels

В то время как в Одесской области больше 300 школ закрыли на карантин, Николаев закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 6 февраля.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель отдела образования Николаевского городского совета.

Всего в Николаеве приостановлены занятия в 66 учебных учреждениях. В Николаевской области закрыли на карантин 80 школ. Длительность карантина в каждой школе Николаева будет определяться отдельно.

Как сообщали Українські Новини, Запорожье со вторника закрыло все школы на карантин из-за заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ).

Также Українські Новини писали о 7 самых распространенных мифов о гриппе, которые могут навредить, а также о том, какие принципы помогут избежать нового смертельного коронавируса, который вышел за пределы Китая.

Тем временем в Украине массово закрывают школы на карантин: список областей.

Напомним, в Украине с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа умерли 15 украинцев.

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