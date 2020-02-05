С 6 февраля все школы в Николаеве закрываются на карантин

В то время как в Одесской области больше 300 школ закрыли на карантин, Николаев закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 6 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель отдела образования Николаевского городского совета. Всего в Николаеве приостановлены занятия в 66 учебных учреждениях. В Николаевской области закрыли на карантин 80 школ. Длительность карантина в каждой школе Николаева будет определяться отдельно. Как сообщали Українські Новини, Запорожье со вторника закрыло все школы на карантин из-за заболеваемости школьников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Также Українські Новини писали о 7 самых распространенных мифов о гриппе, которые могут навредить, а также о том, какие принципы помогут избежать нового смертельного коронавируса, который вышел за пределы Китая. Тем временем в Украине массово закрывают школы на карантин: список областей. Напомним, в Украине с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа умерли 15 украинцев.