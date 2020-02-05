В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль

В то время как максимальный размер пенсии к концу 2020 года составит 17,7 тыс. гривен, в Пенсионном фонде согласно утвержденному графику собщили о начале финансирования пенсий за февраль.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передают Українські Новини.

"По состоянию на 3 февраля выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 1,085 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Деньги на пенсии. Фото: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, пенсии в 2020 поднимут еще дважды.

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и другим социальным выплатам.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.