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05 февраля 2020, среда, 06:05 2141
Финансы 2020-02-05T06:05:01+02:00
Українські Новини
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль

В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль

Таня Войтюк
Пенсионный фонд, ПФУ, Финансирование пенсий, пенсия 2020, Февраль, Социальные выплаты, Пенсии, Пенсия
Началось финансирование пенсий за февраль
Началось финансирование пенсий за февраль

В то время как максимальный размер пенсии к концу 2020 года составит 17,7 тыс. гривен, в Пенсионном фонде согласно утвержденному графику собщили о начале финансирования пенсий за февраль.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передают Українські Новини.

"По состоянию на 3 февраля выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 1,085 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Деньги на пенсии. Фото: ПФУДеньги на пенсии. Фото: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, пенсии в 2020 поднимут еще дважды. 

Также Кабмин инициировал выплату компенсаций за долги по пенсиям и другим социальным выплатам.

Пенсионный фонд также разъяснил, в течение какого времени можно получить пенсию умершего и какие для этого нужны документы.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос увеличения пенсии и государственной социальной помощи людям с инвалидностью.

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