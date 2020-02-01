подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
01 февраля 2020, суббота, 20:36 207 Инфографика
Кабмин 2020-02-01T20:46:15+02:00
Українські Новини
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики

К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики

Ярина Вацяк
Минсоцполитики, Пенсионный фонд, Повышение пенсий, Пенсия
Гривны. Фото: hvylya.org
Гривны. Фото: hvylya.org

Максимальный размер пенсии к концу 2020 года составит 17,7 тыс. гривен. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини.

Министерство опубликовало инфографику, в которой показано, когда и на сколько изменится максимальный размер пенсии.

Так, с 1 января максимальная пенсия будет 16 380 гривен, с 1 июля - 17 120 гривен, с 1 декабря - 17 690 гривен.

Повешение пенсий в 2020. Инфографика: МинсоцполитикиПовышение пенсий в 2020. Инфографика: Минсоцполитики

Как сообщали Українськi Новини, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, получившая за декабрь 217 тыс. гривен зарплаты, заявляет, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет, и призвала людей самостоятельно копить деньги на старость.

В то время, как треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен, в 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии.

Тем временем, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.

Больше новостей о: Минсоцполитики Пенсионный фонд Повышение пенсий Пенсия

Пенсии в 2020 поднимут еще дважды: Минсоцполитики ...
Треть украинских пенсионеров получают пенсию до 20...
Пенсии в Украине в 2020 повысят дважды: кому, когд...
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч ...
В январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов
Новости
В "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу 21:04
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
Клавдия Сытник. Фото: facebook.com/93OMBr
На Донбассе боевики убили медика Клавдию Сытник: кем была военная 20:13
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
В январе доходы общего фонда госбюджета оказались на 13,8 млрд гривен меньше росписи 19:10
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
На Черноморской таможне возник новый коррупционный скандал, - СМИ 11:09
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой, – СМИ 19:41
В 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов 12:28
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
больше новостей
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
Населенные пункты с более чем 20 тысяч человек будут называть городами, — Кабмин 22:55
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой, – СМИ 19:41
Автобан. Фото: pixabay.com
Опубликована карта строительства украинских автобанов, где можно будет мчаться 130 км/ч 10:35
больше новостей
На Донбассе боевики убили медика Клавдию Сытник: кем была военная
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok