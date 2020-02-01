К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики

Максимальный размер пенсии к концу 2020 года составит 17,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини.

Министерство опубликовало инфографику, в которой показано, когда и на сколько изменится максимальный размер пенсии.

Так, с 1 января максимальная пенсия будет 16 380 гривен, с 1 июля - 17 120 гривен, с 1 декабря - 17 690 гривен.

Повышение пенсий в 2020. Инфографика: Минсоцполитики

Как сообщали Українськi Новини, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, получившая за декабрь 217 тыс. гривен зарплаты, заявляет, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет, и призвала людей самостоятельно копить деньги на старость.

В то время, как треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен, в 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии.

Тем временем, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь.

Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.