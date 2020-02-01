К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики

Максимальный размер пенсии к концу 2020 года составит 17,7 тыс. гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини. Министерство опубликовало инфографику, в которой показано, когда и на сколько изменится максимальный размер пенсии. Так, с 1 января максимальная пенсия будет 16 380 гривен, с 1 июля - 17 120 гривен, с 1 декабря - 17 690 гривен. Повышение пенсий в 2020. Инфографика: Минсоцполитики Как сообщали Українськi Новини, министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, получившая за декабрь 217 тыс. гривен зарплаты, заявляет, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет, и призвала людей самостоятельно копить деньги на старость. В то время, как треть украинских пенсионеров получают пенсию до 2000 гривен, в 2020 году в Украине запланировано несколько повышений максимального размера пенсии. Тем временем, Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь. Помимо этого, Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет.