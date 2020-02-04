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04 февраля 2020, вторник, 05:29 67
Финансы 2020-02-04T05:29:02+02:00
Українські Новини
Официальный курс гривны снова упал: курс валют на вторник

Официальный курс гривны снова упал: курс валют на вторник

Ярина Вацяк
Официальный курс, Курс евро, курс швейцарских франков, курс фунтов стерлингов, курс иен, курс доллара, Курс гривны, Курс НБУ
Курс валют
Курс валют

Национальный банк после того, как на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 февраля, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 4 февраля:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7655
1 доллар США 25,0836
1 швейцарский франк 25,9974
10 иен 2,3105
10 российских рублей 3,9372
1 евро 27,7512

Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

При этом в январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $98 млн.

В понедельник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

 

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