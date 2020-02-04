Официальный курс гривны снова упал: курс валют на вторник

Национальный банк после того, как на прошлой неделе продавал валюту для сдерживания девальвации, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 февраля, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 4 февраля:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,7655 1 доллар США 25,0836 1 швейцарский франк 25,9974 10 иен 2,3105 10 российских рублей 3,9372 1 евро 27,7512

Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

При этом в январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $98 млн.

В понедельник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.