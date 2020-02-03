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03 февраля 2020, понедельник, 08:40 29
Общество 2020-02-03T08:43:08+02:00
Українські Новини
В реках Закарпатья значительно повысится уровень воды, — спасатели

В реках Закарпатья значительно повысится уровень воды, — спасатели

Таня Войтюк
Погода, уровень воды, Уровень воды в реках, Прогноз погоды, Закарпатье
Карпаты
Карпаты

Из-за перемены погоды и потепления в Украине, 3 февраля в Украине ожидается повышение уровня воды в реках на Закарпатье.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным Укргидрометцентра, в течение 2 - 3 февраля на большинстве рек в Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0.5 - 1.5м. Также сообщается, что в нижнем течении реки Боржава уровень воды повисится на 1.8 - 2.3м.  Возможен начальный выход воды на пойму, без негативных последствий.

Прогноз погоды 3 февраля. Карта: УкрГидрометцентрПрогноз погоды 3 февраля. Карта: УкрГидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, американский сурок Фил предсказал раннюю весну, а сурок Тимка III предсказал наступление тепла в середине марта. 


Кроме того, синоптики сообщили, что в феврале будут продолжаться градусные качели, однако серьезные морозы маловероятны. По данным Укргидрометцентра, в стране почти неделю будет преобладать дождь и мокрый снег.

Тем временем синоптики дали прогноз на 2020 год с мягкой зимой и жарким летом.

Напомним, в Карпатах также объявлен третий уровень лавинной опасности и спасатели просят быть внимательными туристов.

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