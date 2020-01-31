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31 января 2020, пятница, 15:15 50
Общество 2020-01-31T15:31:38+02:00
Українські Новини
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины в Китае

В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины в Китае

Валерия Драгомирова
Консульский учет, Посольство Украины в Китае, Украинцы, Ухань, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

И пока коронавирус распространился на все регионы Китая, на консульском учете в посольстве Китая по состоянию на 31 января находится 93 гражданина Украины, инфицированных новым видом коронавируса (2019-nCoV) среди них нет.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа Посольства Украины в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 года - 93 человека", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт - 57 человек (53 человека находятся в городе Ухань, 1 человек - в городе Сяньян, 1 человек - в городском уезде Чжунсянь города Цзинмень, 1 человек - в городе Ичан, 1 человек - городе Сяогань).

По состоянию на 30 января, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения Китая, среди инфицированных новым штаммом коронавируса (2019-nCoV) на территории Китая граждан Украины нет.

В сообщении отмечается, что посольство постоянно проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае, устанавливает контакты с гражданами Украины, которые находятся на территории КНР, и в частности в провинции Хубэй и городе Ухань, предоставляет им необходимые разъяснения и рекомендации.

В случае принятия правительством Украины решения об эвакуации граждан Украины из Китая, посольство готово оказать всяческое содействие в обеспечении координации действий соответствующих компетентных органов Украины и Китая.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Министерства иностранных дел на 28 января, на консульском учете посольства Украины в Китае, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу, в Китае находилось 592 украинца.

В связи с эпидемией коронавируса в Китае украинские туроператоры (JoinUp и другие) решили досрочно вернуть своих туристов в Украину.

В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV), по состоянию на конец января от вируса погибло более 200 человек.

В Украине заболевание не зафиксировано.

Тем временем посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.

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