В Ухані перебувають 53 українця, - посольство України

І поки коронавірус поширився на всі регіони Китаю, на консульському обліку в посольстві Китаю станом на 31 січня перебуває 93 громадянина України, інфікованих новим різновидом коронавіруса (2019-nCoV) серед них немає.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Китаї на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість громадян України, які тимчасово перебувають на території консульського округу Посольства України в КНР і звернулися в консульський відділ із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік за станом на 31 січня 2020 року - 93 людини", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що станом на 31 січня 2020 року кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими посольство встановило контакт - 57 осіб (53 людини знаходяться в місті Ухань, 1 людина - в місті Сяньян, 1 людина - в міському повіті Чжунсянь міста Цзинмень, 1 людина - в місті Ічан, 1 людина - місті Сяогань).

Станом на 30 січня, за інформацією Національної комісії охорони здоров'я Китаю, серед інфікованих новим штамом коронавірусу (2019-nCoV) на території Китаю громадян України немає.

У повідомленні наголошується, що посольство постійно проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї, встановлює контакти з громадянами України, які перебувають на території КНР, і зокрема в провінції Хубей та місті Ухань, надає їм необхідні роз'яснення та рекомендації.

У разі прийняття урядом України рішення про евакуацію громадян України з Китаю, посольство готове надати сприяння в забезпеченні координації дій відповідних компетентних органів України та Китаю.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Міністерства закордонних справ 28 січня, на консульському обліку посольства України в Китаї, а також генеральних консульств України в Шанхаї і Гуанчжоу в Китаї перебувало 592 українця.

У зв'язку з епідемією коронавірусу в Китаї українські туроператори (JoinUp та інші) вирішили достроково повернути своїх туристів в Україну.

У грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії, але пізніше стало відомо, що причиною став новий вид коронавірусу (2019-nCoV), станом на кінець січня від вірусу загинуло понад 200 чоловік.

В Україні захворювання не зафіксовано.

Тим часом посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалах нового типу коронавірусу.