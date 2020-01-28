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28 января 2020, вторник, 11:22 23
Общество 2020-01-28T11:23:32+02:00
Українські Новини
Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса

Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Посольство Украины в Китае, Китай, 2019-nCoV, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса (2019-nCoV).

Об этом говорится в сообщении посольства на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), ПУ в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности", - написано в нем.

Посольство следит за развитием эпидемиологической ситуации и поддерживает контакты с органами Китая.

Прорабатываются все варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.

"Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства", - подчеркивает посольство.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского. 


Также в аэропорту Борисполь будут действовать усиленные меры для самолетов, которые прилетают из Китая.

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