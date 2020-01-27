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27 января 2020, понедельник, 14:49 65
Общество 2020-01-27T14:49:34+02:00
Українські Новини
Украинский туроператор хочет вернуть своих туристов из Китая и остановить полеты в Китай

Украинский туроператор хочет вернуть своих туристов из Китая и остановить полеты в Китай

Ольга Фандорина
Самолет, Join Up, Туроператоры, Возвращение туристов, Коронавирус в Китае
Самолет, взлет, взлетная полоса. Фото: fly-belts.com
Самолет, взлет, взлетная полоса. Фото: fly-belts.com

Туристический оператор компания Join Up намерена вернуть своих туристов с острова Хайнань (Китай) в связи со вспышкой коронавируса в стране до 2 февраля.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Join UP возвращает своих туристов из Хайнаня. Все наши граждане вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля", - сказано в нем.

Отмечается, что хотя Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а

Министерство здравоохранения и Государственная служба авиации не рекомендуют прекращать сообщение между странами, туроператор принял решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта.

Согласно сообщению, туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура.

Также туристы могут выбрать альтернативный вариант для путешествия, в частности Шри-Ланку, Египет и другие направления.

Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса самолеты из Китая будут встречать санитарные команды Минздрава.

Ранее в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом пневмонии. Кроме того, появился первый снимок нового коронавируса пневмонии из Китая.

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