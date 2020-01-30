Коронавирус распространился на все регионы Китая

Количество умерших от коронавируса возросло до 170, а болезнь подтвердили в Тибете, это значит, что сейчас вирус распространился на все регионы Китая, сообщает "BBC Украина".

Китайские органы здравоохранения заявили, что по состоянию на 29 января в стране было 7711 подтвержденных случаев.

Инфекция также распространилась по меньшей мере в 16 других странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется в четверг на заседание, чтобы обсудить, есть ли вирус глобальной чрезвычайной ситуацией для здоровья.

"В последние дни прогресс вируса, особенно в некоторых странах. Передача от человека к человеку очень волнует нас", - заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес, указывая на Германию, Вьетнам и Японию.

"Хотя количество больных за пределами Китая еще относительно небольшое, есть потенциал для гораздо большей вспышки", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, в Японии коронавирус обнаружили у человека, не посещавшего Китай.



Тем временем в Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований.