На консульском учете в Китае находится 592 украинца, - МИД

На консульском учете в Китае находится 592 гражданина Украины, инфицированных новым видом коронавируса (2019-nCoV) среди них нет.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"На сегодня, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - сказано в нем.

По данным украинского посольства, количество инфицированных штаммом коронавируса 2019-nCoV возросло в Китае до 2 762 человек.

"По информации компетентных органов КНР, пока граждан Украины среди инфицированных указанным вирусом не обнаружено", - говорится в ответе.

МИД заверяет, что принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности украинцев в местностях, пораженных вирусом.

"Посольством Украины в КНР осуществляется мониторинг эпидемиологической ситуации в стране, прежде всего, в городах, по которым приняты меры карантинного характера... Посольство Украины в КНР поддерживает постоянную связь с украинцами, которые находятся в г. Ухань и других городах страны. Дипучреждением также принимаются меры по установлению контактов с максимальным количеством граждан Украины, находящихся на охваченной эпидемией территории", - сказано в ответе.

Среди прочих мер посольство и департамент консульской службы МИД открыли "горячие линии" по телефонам +86 13701230647 и +38 044 238 16 57.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии, но позже стало известно, что причиной стал новый вид коронавируса (2019-nCoV).

По состоянию на вторник от вируса погибло более 100 человек.

Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за вспышки нового типа коронавируса.