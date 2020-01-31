Ситуация с импичментом Трампа не испортила отношения Украины и США, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает отношения между Украиной и США, которые намерены предоставить 700 млн долларов помощи Украине, очень хорошими. Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с Государственным секретарем США Майком Помпео, передают Українські Новини.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. У нас очень хорошие отношения между нашими странами", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, испортила ли украино-американские отношения ситуация с импичментом Президента США Дональда Трампа.

Глава государства отметил, что США не только поддерживают Украину, но и защищают и поддерживают ее территориальную целостность.

Президент также подчеркнул намерения стран о заключении большого количества контрактов в разных отраслях и сферах деятельности.

По мнению Зеленского, ситуация с импичментом Трампа никак не повлияла на "теплые и важные" отношения между странами.

Как сообщали Українські Новини, украинская и американская стороны считают, что официальный визит Владимира Зеленского в США должен проходить после достижения значительного прогресса в переговорах об усилении торгово-экономических отношений.

Ранее стало известно о том, что Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в пятницу, 31 января.

Также 25 сентября 2019 года Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора. А уже 8 декабря в Конгрессе США назвали юридическое обоснование для импичмента Трампа.