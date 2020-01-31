подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 14:26 35
Президент 2020-01-31T14:38:08+02:00
Українські Новини
Ситуация с импичментом Трампа не испортила отношения Украины и США, — Зеленский

Ситуация с импичментом Трампа не испортила отношения Украины и США, — Зеленский

Елена Новикова
США, Дональд Трамп, импичмент Трампа, отношения с США
Майк Помпео и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України
Майк Помпео и Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский считает отношения между Украиной и США, которые намерены предоставить 700 млн долларов помощи Украине, очень хорошими. Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам встречи с Государственным секретарем США Майком Помпео, передают Українські Новини.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. У нас очень хорошие отношения между нашими странами", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, испортила ли украино-американские отношения ситуация с импичментом Президента США Дональда Трампа.

Глава государства отметил, что США не только поддерживают Украину, но и защищают и поддерживают ее территориальную целостность.

Президент также подчеркнул намерения стран о заключении большого количества контрактов в разных отраслях и сферах деятельности.

По мнению Зеленского, ситуация с импичментом Трампа никак не повлияла на "теплые и важные" отношения между странами.

Как сообщали Українські Новини, украинская и американская стороны считают, что официальный визит Владимира Зеленского в США должен проходить после достижения значительного прогресса в переговорах об усилении торгово-экономических отношений.

Ранее стало известно о том, что Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в пятницу, 31 января.

Также 25 сентября 2019 года Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора. А уже 8 декабря в Конгрессе США назвали юридическое обоснование для импичмента Трампа.

Больше новостей о: США Дональд Трамп импичмент Трампа отношения с США

США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, - ...
Помпео назвал условия для встречи Трампа и Зеленск...
Палата представителей США обнародовала новые докум...
​Российский премьер-министр объяснил, почему новая...
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины в Китае
США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, — Зеленский
Новости
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них 15:33
Минкультуры совместно с "МИУ Продакшн" намерено выпустить англоязычные путеводители за 6,8 млн гривен 15:27
ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации долга 15:21
В Ухане находится 53 украинца, - посольство Украины в Китае 15:15
Третью неделю подряд доллар дорожает в обменных пунктах 15:09
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года, – Левочкин 15:56
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
больше новостей
Британия не планирует изменений в визовом режиме для украинцев после Brexit
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok