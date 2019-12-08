В Конгрессе США назвали юридическое обоснование для импичмента Трампа

В США судебным комитетом Палаты представителей Конгресса было представлено юридическое обоснование для импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Так, сообщается, что обоснованием для импичмента Трампа является то, что он поощрял иностранное вмешательство в политику США.

"Президент, который искажает свою роль главного дипломата ради служения частным, а не государственным целям, несомненно, вовлечен в серьезные преступления и правонарушения, особенно если он поощрял, а не выступал против иностранного вмешательства в нашу политику", - говорится в докладе под названием "Конституционные основы президентского импичмента".

Отмечается, что документ состоит из 52 страниц, на которых изложены правовые и исторические основания дела об импичменте президента Трампа. Документ повторяет доклад, опубликованный в 1974 году, когда Палата представителей обсуждала вопрос об импичменте президента Ричарда Никсона.

Как сообщали Українські Новини, также в отчете Комитета говорилось, что Трамп незаконно использовал свою власть для давления на Украину.

Ранее Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента.