США предоставят $700 млн помощи Украине в 2020, - Зеленский

В то время, как украинская и американская стороны на совместном брифинге в Киеве заявили, что встреча Трампа с Зеленским возможна только после прогресса в торгово-экономических отношенях, стало известно, что Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 700 млн долларов государственной помощи Украине в 2020 году.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, передают Українськi Новини.

"Важно, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. Об этом свидетельствует, в частности, размер программ помощи на 2020 год, что составляет почти 700 млн долларов", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что 365 млн долларов из 700 будут направлены в сферу обороны.

Президент добавил, что Украина готова развивать новые формы партнерства в сфере безопасности и ценит поддержку реформирования обороны страны.

В пятницу Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на усиление инвестиционного и торгового сотрудничества с США в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский считает отношения между Украиной и США хорошими.

Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Также Дональд Трамп заявил, что не говорил о задержке помощи Украине.