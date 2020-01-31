Помпео назвал условия для встречи Трампа и Зеленского в США

Украинская и американская стороны считают, что официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в США должен проходить после достижения значительного прогресса в переговорах об усилении торгово-экономических отношений, чтобы быть предметным.

Об этом сообщили Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео на совместном брифинге в Киеве, передают Українські Новини.

"Заинтересован ли я посетить с официальным визитом Белый Дом в Вашингтоне? Честно говоря, я считаю, что это правильно для обоих стран, для отношений между нашими странами, и очень правильно для статуса Украины", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что, получая множество приглашений, всегда задается вопросом, что может принести соответствующий визит в практическом плане.

По его словам, этот вопрос также ключевой для возможного визита в США.

"Что мы будем там делать? Что можем там согласовать? Что можем привезти для нашей страны? О чем будем говорить, чтобы каждое слово было не просто словом политического путешественника, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах. Если мы можем о чем-то договориться, что выгодно обоим странам, если у нас есть важный предмет разговора, о котором мы можем договориться и подписать, то я готов ехать завтра", - сказал он.

Помпео также отметил, что визит должен пройти после значительного прогресса в экономических отношениях между странами.

"Не было никаких условий, чтобы Президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам необходимо найти время и возможности для встречи. Мы хотим убедиться, что это произойдет в то время, когда между нашими странами будет показан значительный прогресс. У наших стран много работы, и наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий. А Президента Зеленского мы всегда приветствуем в Вашингтоне, и мы уверены, что такая встреча состоится", - сказал он.

При этом Помпео выразил уверенность в том, что визит Зеленского в США для встречи с Трампом состоится.

"Я уверен, что в соответствующее время будут назначены соответствующие встречи на наивысшем уровне. Надо меньше говорить и больше концентрироваться на том, что мы делаем, чтобы был результат для американского и украинского народов", - сказал он.

Ранее Українські Новини писали, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Украину вечером 30 января. Ожидается, что в рамках визита Помпео встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также госсекретарь планировал встретиться с председателями внешнеполитического и оборонного ведомств Украины.

Напомним, Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.