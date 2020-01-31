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31 января 2020, пятница, 12:04 16
Внешняя политика 2020-01-31T12:06:04+02:00
Українські Новини
Пристайко на встрече с Помпео обсудил сотрудничество между Украиной и США

Пристайко на встрече с Помпео обсудил сотрудничество между Украиной и США

Таня Войтюк
Майк Помпео, Вадим Пристайко , МИД, США, Украина
Майк Помпео и Вадим Пристайко. Фото: Twitter/KaterynaZelenko
Майк Помпео и Вадим Пристайко. Фото: Twitter/KaterynaZelenko

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео прибыл в Киев и в рамках визита встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в пятницу, 31 января.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в Twitter.

По словам пресс-секретаря МИД, стороны провели конструктивную встречу, во время которой обсуждали дальнейшее сотрудничество между Украиной и США.

"Стороны обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украина; продвижение военно-экономического сотрудничества; усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - рассказала Зеленко.

Пост в TwitterПост в Twitter. KaterynaZelenko

Ранее Українські Новини писали, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл с визитом в Украину вечером 30 января. Ожидается, что в рамках визита Помпео встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также госсекретарь планировал встретиться с председателями внешнеполитического и оборонного ведомств Украины.

Напомним, Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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