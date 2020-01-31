Ситуація з імпічментом Трампа не зіпсувала відносини України і США, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає відносини між Україною і США, які мають намір надати 700 млн доларів допомоги Україні, дуже хорошими. Про це він сказав в ході брифінгу за підсумками зустрічі з Державним секретарем США Майком Помпео, передають Українські Новини.

"Мені здається, чесно кажучи, що навпаки. У нас дуже хороші відносини між нашими країнами", — сказав Зеленський, відповідаючи на питання про те, зіпсувала чи україно-американські відносини ситуація з імпічментом Президента США Дональда Трампа.

Глава держави зазначив, що США не тільки підтримують Україну, але і захищають і підтримують її територіальну цілісність.

Президент також підкреслив наміри країн про укладення великої кількості договорів у різних галузях і сферах діяльності.

На думку Зеленського, ситуація з імпічментом Трампа ніяк не вплинула на "теплі та важливі" відносини між країнами.

Як повідомляли Українські Новини, українська і американська сторони вважають, що офіційний візит Володимира Зеленського в США повинен проходити після досягнення значного прогресу в переговорах про посилення торгово-економічних відносин.

Раніше стало відомо про те, що Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком в п'ятницю, 31 січня.

Також 25 вересня 2019 року Палата представників ініціювала процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови. А вже 8 грудня в Конгресі США назвали юридичне обгрунтування для імпічменту Трампа.