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31 января 2020, пятница, 14:48 129 Документ
Президент 2020-01-31T14:51:39+02:00
Українські Новини
Госуправделами ни копейки не потратило на "рабочий" рождественский визит Зеленского в Оман и даже самолет не п

Госуправделами ни копейки не потратило на "рабочий" рождественский визит Зеленского в Оман и даже самолет не посылало

Петр Стуженко
ГУД, Госуправделами при Президенте, Оман, Президент Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и Юсуф бин Аляви бин Абдалла. Фото: president.gov.ua

Государственное управление делами при Президенте Украины сообщило, что не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием Владимира Зеленского в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало перевозку самолетами Государственного авиационного предприятия "Украина".

Об этом говорится в ответе Госуправделами в ответе на информационный запрос Українських Новин.

"Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием Президента Украины Зеленского В.А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина", - сказано в документе.

Госуправделами не финансировало визит Зеленского в Оман. Фото: ukranews.comГосуправделами не финансировало визит Зеленского в Оман. Фото: ukranews.com

Ответ Госуправделами о визите Зеленскогов Оман. Фото: ukranews.comОтвет Госуправделами о визите Зеленскогов Оман. Фото: ukranews.com

Госуправделами проинформировало, что обеспечение деятельности Президента Украины осуществляется по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информатические-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины" (КПКВК 0301010).

Напомним, 5 января средства массовой информации сообщили, что Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане. Зеленский отдыхал на побережье Оманского залива близ Маскат (столицы страны), проживая в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

После упомянутой публикации в СМИ Офис Президента (ОПУ) заявил, что Зеленский прибыл в Оман за свой счет для встреч с властями на высшем уровне. А также опубликовал фотографии встречи Зеленского с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Встреча Владимира Зеленского в представителями власти в Омане. Фото: president.gov.ua Встреча Владимира Зеленского в представителями власти в Омане. Фото: president.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, 28 января в Офисе Президента сообщили об интенсивных заграничных визитах Зеленского. Однако ОПУ информацией о поездке Президента в Оман не располагал.

Визит Президента Зеленского в Оман вызвал разногласия и бурную реакцию украинского общества в социальных сетях.

Источник : Українські новини
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