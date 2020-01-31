Суд сменил домашний арест экс-первого замначальника полиции Одесской области Гейко на залог 0,5 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд сменить меру пресечения Гейко на залог в размере более 5 млн гривен с возложением на него рядом обязанностей.

Суд частично удовлетворил ходатайство САП и сменил меру пресечения на 0,5 млн гривен залога.

Однако Гейко должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств истекает 22 марта.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказался арестовать экс-первого замначальника полиции Одесской области Гейко и отправил под домашний арест.

САП подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

НАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве. Правоохранители также задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

Позже Головину также отменили арест.