Суд сменил домашний арест экс-первого замначальника полиции Одесской области Гейко на залог 0,5 млн гривен

Высший антикоррупционный суд отменил для бывшего первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и избрал ему залог в размере 525 500 гривен. Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд сменить меру пресечения Гейко на залог в размере более 5 млн гривен с возложением на него рядом обязанностей. Суд частично удовлетворил ходатайство САП и сменил меру пресечения на 0,5 млн гривен залога. Однако Гейко должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями. Срок действия обязательств истекает 22 марта. Как сообщали Українськi Новини, ранее суд отказался арестовать экс-первого замначальника полиции Одесской области Гейко и отправил под домашний арест. САП подала апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста. НАБУ подозревает Головина в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве. Правоохранители также задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина. Позже Головину также отменили арест.