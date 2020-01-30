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30 января 2020, четверг, 10:57 49
Финансы 2020-01-30T11:05:45+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля в Киеве понизился

Курс покупки рубля в Киеве понизился

Ярина Вацяк
Обменники, курс в обменииках, руб грн, курс рубля к гривне, курс рубля
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В четверг, 30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 1 копейку и составляет 4,01 грн за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 30 января:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,54 4,02
Максимальный 3,91 5,00
Минимальный 2,30 3,90

Как сообщали Українськi Новини, в четверг курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 января на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 января, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 16 коп. в среду снизился на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

 

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