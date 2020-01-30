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30 января 2020, четверг, 05:30 57
Экономика 2020-01-30T05:30:04+02:00
Українські Новини
Доллар приближается к отметке 25: почем валюта в последние дни января

Доллар приближается к отметке 25: почем валюта в последние дни января

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, Курс доллара к гривне, курс доллара, Доллар
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в середине месяца доллар уже "перевалил" за 24, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 января, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 января, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,2951
1 доллар США 24,8491
1 швейцарский франк 25,4719
10 иен 2,2767
10 российский рубль 3,9633
1 евро 27,3253


Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020

В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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