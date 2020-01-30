Доллар приближается к отметке 25: почем валюта в последние дни января

Несмотря на то, что в середине месяца доллар уже "перевалил" за 24, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 января, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 января, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,2951 1 доллар США 24,8491 1 швейцарский франк 25,4719 10 иен 2,2767 10 российский рубль 3,9633 1 евро 27,3253



Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH/USD.



Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020.



В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.



Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.



Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.