підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 10:57 2
Фінанси 2020-01-30T11:25:41+02:00
Українські Новини
Курс покупки рубля в Києві знизився

Курс покупки рубля в Києві знизився

Ярина Вацяк
обмін валют, Курс валют, руб грн, курс рубля в Києві, курс рубля
Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

У четвер, 30 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 1 копійку і становить 4,01 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 30 січня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,54 4,02
Максимальний 3,91 5,00
Мінімальний 2,30 3,90

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з курсом валют на 29 січня на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 січня, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 16 коп. в середу знизився на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

 

Більше новин про: обмін валют Курс валют руб грн курс рубля в Києві курс рубля

"Укрзалізниця" засекретила космічну зарплату свого начальника
Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові
Новини
Україна ввела безвіз для британців на рік 11:42
США розширили санкції ще на 8 осіб і фірму, причетних до незаконних перевезень і виборів у Криму 11:25
Митниця вилучила контрабанду сигарет на 3 млн гривень на автомобілі з дипломатичними номерами на Львівщині 11:24
У 2019 "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 4,7% 11:19
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ринок азартних ігор намагаються легалізувати виключно під власника "Парі Матч" Швіндлермана, - ЗМІ 10:45
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
За рік в Україні в більш ніж 2000 водоймах вимерли всі живі ресурси
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok