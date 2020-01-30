Курс покупки рубля в Києві знизився

У четвер, 30 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 1 копійку і становить 4,01 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 30 січня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,54 4,02 Максимальний 3,91 5,00 Мінімальний 2,30 3,90

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з курсом валют на 29 січня на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 січня, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 16 коп. в середу знизився на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.