Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз

С наступлением 2020 нового эксперты традиционно дают прогнозы главных экономических показателей в стране на I квартал.

Как пишет "Сегодня", свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

Инфляция за I квартал

Мнения экспертов в оценке инфляции разошлись. Самый низкий процент – 1,5% за первые три месяца 2020 года – дал Виктор Скаршевский, самый высокий – 3% – рассчитал Андрей Забловский.

"Рост цен в 1-м квартале 2020 года составит порядка 1-1,5% (март 2020 г. к декабрю 2019 г.), – уверен Скаршевский. – На его сдерживание будет влиять возможная дальнейшая ревальвация гривни (подешевеет импорт), вероятное снижение цен на природный газ вследствие превышения предложения над спросом в Европе".

По оценке Забловского, инфляция окажется 3-3,5% по причине замедления роста цен на коммунальные услуги, но ускорения роста цен на продовольственном рынке (дорогие овощи и фрукты).

"Также среди рисков ускорения инфляции – возможный рост издержек производства из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию, что повлияет на цены для конечного потребителя", – добавил Забловский.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин видят инфляцию не выше 2% за квартал, но главные факторы называют другие. По словам Шевчишина, инфляционное давление благодаря крепкой гривне, отсутствию плановых повышений регулируемых тарифов, ожидаемой стабильности цен энергоносителей будет ограничено. Главным фактором инфляции окажется ситуация в продуктовом сегменте.

А вот Пендзин напомнил, что инфляция напрямую зависит от ставки рефинансирования Нацбанка, то есть стоимости денег, которые регулятор ссужает коммерческим банкам: чем она выше, тем ниже инфляция.

"Если ставка сохранится на нынешнем уровне, 13,5% годовых, то инфляция оценивается в 2% за первый квартал, если ставка снизится то инфляция окажется больше, до 3%", – уточнил он.

Средняя зарплата

Три эксперта из четырех прогнозируют рост зарплаты за квартал на 700-900 грн, или до 11600-11800 грн.

"Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу", – говорит Забловский.

Скаршевский также отметил, что продолжающаяся трудовая миграция приводит к дефициту рабочей силы в Украине, и вынужденному увеличению зарплат.

"Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и созданием высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться", – прогнозирует Скаршевский. – Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достигнуть 11500-11800 грн".

Шевчишин, наоборот, уверен, что политика сдерживания трудовых мигрантов путем повышения их окладов уже будет оказывать небольшое влияние. А главный фактор роста заработков в 1 квартале – ежегодное повышение минзарплаты до 4723 грн в январе (+550 грн), которое тянет за собой увеличение всех окладов в госсекторе.

Наконец Пендзин вовсе не видит причин для высоких темпов роста зарплат, так как производительность труда повышается незначительно.

"Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн" – подсчитал Пендзин.

Курс гривни к доллару

Самым большим камнем преткновения стал курс доллара по причине непонятной политики Нацбанка. Так, Пендзин критикует действия регулятора по удержанию высокой ставки рефинансирования, чрезмерно укрепляющие гривню.

"Если Нацбанк продолжит упорно держать ставку рефинансирования, то гривня продолжит укрепляться до 22-22,5 грн/$. Все же надеюсь, что ставку рефинансирования уменьшат и на конец квартала увидим курс 25 грн/$", – говорит Пендзин.

С ним согласен и Скаршевский, давший развернутый анализ нынешнего тренда укрепления гривни. По его словам, динамика обменного курса в 2019 году определялась, в первую очередь, спекулятивным притоком капитала от нерезидентов в гривневые облигации внутреннего госзайма – ОВГЗ – с начала 2019 года плюс $4,1 млрд. Несмотря на снижение доходности ОВГЗ с 20% в начале 2019 года до 11% годовых на последнем аукционе, спрос со стороны нерезидентов в несколько раз превышает предложение.

"Если данная тенденция продолжится, что вполне вероятно, то в I квартале 2020 г. возможно дальнейшее укрепление гривни к доллару в направлении к 22 грн/$, – прогнозирует Скаршевский. – Если же по каким-либо причинам нерезиденты потеряют интерес к украинским ОВГЗ, то сразу возобновятся девальвационные тенденции, учитывая еще и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на рынке металлопродукции и снижение темпов притока валюты от гастарбайтеров. Тогда обменный курс будет двигаться к 24,5-25 грн/$ к концу I квартала".

По оценке Забловского, курс гривни в I квартале составит 23,5-24,2 грн/$ на конец периода.

"На курс будет влиять более умеренный спрос со стороны внешних инвесторов на украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, увеличение потребности в валюте для закупки импортных энергоресурсов (газ, бензин), а также сезонный фактор увеличения импортного спроса", – подвел итог Забловский.

А Шевчишин говорит, что гривня не только стала по итогам 2019 года самой сильной валютой мира по темпам укрепления к доллару, но и становится угрозой для экономики.

"Крепкая гривня угнетает экономический рост, ибо сдерживает экспорт, увеличивает дефицит бюджета, и при этом влияние на инфляцию оказывает минимальное. Эффект от столь сильного укрепления значительно ниже чем мог бы быть, в то время как негатива накапливается больше. В результате гривня должна вернутся к равновесным уровням, которые бы удовлетворяли потребности экспортеров, импортеров и государства", – уверен Шевчишин.

Равновесный курс, по его оценке – 24,5 грн/$.

Государственный долг

По оценке Забловского и Пендзина, на общую динамику госдолга в I квартале будут влиять выплаты по внешнему (кредит МВФ) и внутреннему госдолгу, активные заимствования правительства по ОВГЗ, сделанные в конце 2019 года, а также внешние заимствования (исходя из общего плана 4,9 млрд. дол. на 2020 год) в начале следующего года. В итоге, по подсчетам Забловского, общий госдолг (внешний+внутренний+гарантированный государством) составит на конец квартала 2060-2090 млрд грн. Пендзин уверен, что будет больше – 2300 млрд грн.

Скаршевский отметил новый тренд в структуре госдолга: снижение долгов по внешним заимствованиям и увеличение по внутренним.

"С начала 2019 года общий госдолг Украины увеличился на $3,5 млрд – с $78,3 млрд 1 января 2019 г. до $81,8 млрд на 1 ноября 2019 г., – подсчитал эксперт. – При этом внешний долг уменьшился на $1,8 млрд, а внутренний увеличился на $5,3 млрд. В I квартале 2020 тенденция продолжится, ведь нерезиденты продолжат покупать внутренний долг в виде гривневых ОВГЗ, а выплаты по внешнему госдолгу в I квартале составят около $1,2 млрд, включая $800 млн набежавших процентов".

В пересчете на гривни по нынешнему курсу госдолг составит, по его оценке, около 2,05 трлн грн.

Шевчишин уверен, что госдолг на конец I квартала снизится до 2 трлн грн (сейчас 2,05 трлн грн), так как поступления в виде новых заимствований будут компенсироваться оттоком в виде выплат по долгам.

"Согласно росписи выплат НБУ, общая выплата по основной сумме внешнего долга в I квартале составит $2,9 млрд. На рынке ОВГЗ ожидается рефинансирование обязательств под более низкую ставку, с более длинным периодом выплат (до 3 лет и более). На I квартал также закладываем получение кредитов МВФ до $1,5 млрд", – пояснил Шевчишин.

Стоимость бензина

Эксперты не верят в длительное удешевление топлива, начавшееся в декабре 2019 года.

Скаршевский напомнил, что бензина в Украине определяется ценой на нефть и обменным курсом. Поэтому в связи с возможной дальнейшей ревальвацией гривни в I квартале, цена литра бензина А-95 останется на текущем уровне (27 грн/л), либо немного снизится.

"Цена бензина, которая сейчас существенно упала, к концу I квартала пойдет вверх вместе с долларом. Это при условии, что не случится никаких катаклизмов на мировом нефтяном рынке. В итоге увидим в конце марта те же 27 грн/л, что и сейчас", – прогнозирует Пендзин.

Два других эксперта менее оптимистичны. Так, Забловский уверен, что средняя розничная цена на бензин А-95 в I квартале 2020 года (на конец периода) составит 28,5-28,8 грн за литр.

"Ожидается, что цены на бензин в указанный период немного увеличатся на фоне роста возможного ослабления гривни и повышения цен на нефть на мировых рынках в результате очередного обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке", – уверен Забловский.

Наиболее пессимистичен Шевчишин, по его мнению, цена литра обычного, не премиального бензина А-95 на конец квартала будет 29 грн/л.

Газ, средняя цена импорта в Украину

Эксперты прогнозируют, что после подписания 5-летнего контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу через Украину цены на газ для украинцев останутся на нынешнем низком уровне или даже упадут. Одна из причин тому – техническая. Наша газотранспортная система (ГТС) по-прежнему заполнена газом и работает в штатном режиме – качает газ с востока на запад.

А если бы не было контракта на транзит, то пришлось бы снабжать украинских потребителей газом в нештатном реверсном режиме, да еще искать, где купить дополнительные объемы в высокий зимний сезон для заполнения опустевшей ГТС. Это наверняка подняло бы цены на газ на европейском рынке из-за резкого внепланового спроса. Плюс выросли бы тарифы для украинцев за доставку "к конфорке".

Сейчас в гривнях для Украины газ, купленный на европейских хабах (оптовых рынках), стоит 5700 грн, или $245 (по курсу 23,2 грн/$) за 1000 куб. м. В пересчете на доллары, исходя из курса, спрогнозированного каждым нашим экспертом, получается цена в первом квартале от $180 за 1000 куб. м по прогнозам Шевчишина до $210 по прогнозам Пендзина, в среднем $195.

"Так как транзитный контракт продлен, то цена газа, учитывая высокий сезон и низкий курс доллара, останется до конца отопсезона на уровне $210 за 1000 куб. м" – резюмировал Пендзин.

Безработица по методике МОТ

Эксперты разошлись в оценке уровня безработицы. Так, Забловский уверен, что в I квартале уровень безработицы ожидается 8,7-8,9% по методологии Международной организации труда (то есть в процентах от трудоспособного населения).

"Снижение уровня безработицы в указанный период времени связано с увеличением предложения временной работы, а также ростом свободных вакансий из-за продолжающейся трудовой миграции", – говорит Забловский.

Скаршевский прогнозирует, что свободных рук будет порядка 8%. При этом он отметил, что на украинском рынке труда существуют значительные перекосы между спросом и предложением рабочей силы.

"Наблюдается тотальный дефицит рабочих специальностей и избыточное предложение гуманитарных специальностей", – уточнил эксперт.

Шевчишин уверен, что показатель безработицы окажется 8,8%, чуть выше, чем сейчас.

И лишь Пендзин пессимистичен, по его мнению, безработица в I квартале вырастет:

"Сейчас у нас на десять закрывающихся рабочих мест открывается всего шесть новых. Поэтому даже с учетом трудовой миграции можно прогнозировать, что каждый десятый трудоспособный украинец окажется безработным".

Точность прогнозов

Если сравнить реальные макропоказатели IV квартала с прогнозными, то картина получается не очень радужной. Экспертам удалось довольно точно предсказать лишь цену газа, уровень безработицы и размер госдолга. Зарплата оказалась ниже расчетной на 850 грн, но учитывая, что в декабре заработки, как правило, выше ноябрьских на 800-1000 грн за счет выплаты годовых премий (статданных по декабрю пока нет), ставим условный зачет и по этой позиции. А вот с курсом доллара, связанной с ним ценой топлива и особенно с инфляцией получился промах. По доллару отклонение "в минус" составило почти 3 грн (12%), по топливу – 2,4 грн (9%), то есть подорожали меньше, чем прогнозировалось. А инфляция оказалась ниже рассчитанной ими на 75% (прогноз 7,9%, на конец года, по предварительным данным Госстатистики, ожидается 4,5%). Впрочем, наши аналитики настаивают на том, что данные Госстатистики занижены. Итоговую точность прогнозов в IV квартале можно оценить в 57%: подтвердились четыре позиции из семи.

Напомним, пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года.