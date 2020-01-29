Курс рубля в обменниках вырос

В среду, 29 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 28 января, вырос на 4 копейки и составляет 3,53 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,99 грн за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве 29 января:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,53 4,01 Максимальный 3,86 4,20 Минимальный 2,30 3,88

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 14 коп. во вторник снизился на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Также 28 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 27 января, остался без изменений и составляет 3,49 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 января на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 января, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.