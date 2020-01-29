Курс гривны на межбанке продолжает снижаться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 16 коп. в среду снизился на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,78-24,81 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,84-24,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,88-24,91 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,84% с 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до до 24,9315 UAH/USD.



Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен.



Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 11 коп. в понедельник снизился на 14 коп.