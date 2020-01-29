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29 января 2020, среда, 17:21 61
Экономика 2020-01-29T17:22:24+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке продолжает снижаться

Курс гривны на межбанке продолжает снижаться

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Межбанк, доллар к гривне, Доллар
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 16 коп. в среду снизился на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,78-24,81 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,84-24,86 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,88-24,91 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,84% с 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился до до 24,9315 UAH/USD.

Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 11 коп. в понедельник снизился на 14 коп. 

 

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