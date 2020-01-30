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30 января 2020, четверг, 10:03 138
Финансы 2020-01-30T10:08:29+02:00
Українські Новини
Курс доллара перевалил за отметку в 25 гривен

Курс доллара перевалил за отметку в 25 гривен

Ярина Вацяк
Курс валют, Обмен валют, курс в обменииках, Курс гривны, курс доллара
Деньги
Деньги

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 января на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7157 25,0071 27,0720 27,5497 3,50 4,02
Максимальный 24,9000 25,1500 27,3000 27,7000 3,91 5,00
Минимальный 24,5000 24,9000 26,6000 27,4000 2,30 3,90

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 января, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 16 коп. в среду снизился на 14 коп. до 24,89 UAH/USD.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

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