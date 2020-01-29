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29 января 2020, среда, 10:05 54
Финансы 2020-01-29T10:15:05+02:00
Українські Новини
Доллар и евро взлетели: курс валют в обменниках в среду

Доллар и евро взлетели: курс валют в обменниках в среду

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта, Обмен валют, Обмен
Обмен валют. Фото: gorodok.ua
Обмен валют. Фото: gorodok.ua

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 января на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 15,62 коп. до 26,8955 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,30 коп. до 27,3979 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,5188 24,9315 26,8955 27,3979 3,53 4,01
Максимальный 24,7000 24,8000 27,1000 27,7000 3,90 5,00
Минимальный 24,0000 24,6900 26,0000 27,2000 2,50 3,86

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 14 коп. во вторник снизился на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Также 28 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 27 января, остался без изменений и составляет 3,49 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 января, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.

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