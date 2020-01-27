НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 января, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 января, на 26,58 коп. до 24,2743 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился перед выходными.



Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020.



Также, сообщалось, что Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.



Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.