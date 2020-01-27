подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 13:22 83
Финансы 2020-01-27T13:22:22+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник

НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс гривны, Официальный курс, НБУ, Гривна
Гривна.
Гривна.

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 января, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 января, на 26,58 коп. до 24,2743 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился перед выходными. 


Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Также, сообщалось, что Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Больше новостей о: Курс валют Курс гривны Официальный курс НБУ Гривна

Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Новости
Коронавирус распространяется по миру: как в Украине готовятся к эпидемии 14:00
Китай выделил 9 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 13:53
Муниципальная няня все популярнее: украинцы находят обходные пути 13:50
Дыра на тротуаре. Фото: Вечерний Киев
В Киеве возле станции метро "Крещатик" провалился тротуар 13:32
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
больше новостей
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok