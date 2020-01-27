Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 января, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 января, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,8408 1 доллар США 24,3301 1 швейцарский франк 25,0735 10 иен 2,2204 10 российских рублей 3,9376 1 евро 26,8495



Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился перед выходными.



Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020.



Также, сообщалось, что Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.



Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.