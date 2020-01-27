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27 января 2020, понедельник, 05:30 25
Экономика 2020-01-27T05:30:02+02:00
Українські Новини
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ

Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, Курс доллара к гривне, курс доллара, Доллар
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 января, на 19,11 коп. до 24,3301 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 января, на 19,02 коп. до 24,5212 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,8408
1 доллар США 24,3301
1 швейцарский франк 25,0735
10 иен 2,2204
10 российских рублей 3,9376
1 евро 26,8495


Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился перед выходными. 

Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Также, сообщалось, что Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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