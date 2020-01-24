Курс гривны на межбанке снизился перед выходными

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу снизился на 11 коп. до 24,45 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,22-24,27 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,39-24,42 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,43-24,47 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH\/USD до 24,45 UAH\/USD.Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.Также Нацбанк обвалил курс гривны на выходные. Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020. Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.