подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 января 2020, пятница, 17:20 31
Экономика 2020-01-24T17:21:31+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился перед выходными

Курс гривны на межбанке снизился перед выходными

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанковский валютный рынок, Межбанк, курс гривны к доллару, Гривна
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 9 коп. в пятницу снизился на 11 коп. до 24,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,22-24,27 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,39-24,42 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,43-24,47 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Также Нацбанк обвалил курс гривны на выходные. 

Кроме того, курс гривны может значительно упасть уже после Нового года, в январе. Доллар подскочит примерно до 27 гривен. Банкиры также рассказали, по чем будет доллар в начале 2020

Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

Тем временем в Украине в 2019 году курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Больше новостей о: Курс гривны Межбанковский валютный рынок Межбанк курс гривны к доллару Гривна

ГБР допросило Порошенко по делу о госизмене
Суд сменил подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест на ночной
Новости
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
В Киеве из-за очередного звонка о минировании закрыли 5 станций метро 18:31
В Давос я летал за свой счет, - нардеп Гончаренко 18:27
Беларусь приостановила импорт мяса птицы из Винницкой области из-за вспышки птичьего гриппа 18:15
Бужанский предложил Раде запретить символику подразделений СС 18:05
САП закрыла дело Охендовского в связи с неустановлением достаточных доказательств вины 17:51
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Коммуналка в 2020 будет по новым ценам: как и сколько заплатят украинцы 07:10
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Гендиректор "Киевметростроя" Салий пообещал разобраться с разворовыванием средств на строительстве метро 18:48
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok