Платежную инфраструктуру Украины НБУ хочет перевести на международный стандарт ISO 20022

Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что целью стандарта является модернизация финансовой инфраструктуры Украины, улучшение конкурентоспособности и ее интеграция с мировыми рынками.

Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Среди главных преимуществ использования международного стандарта ISO 20022: гармонизация украинского платежного пространства с мировым; включение новых игроков платежного рынка и платежных инструментов в соответствии со второй платежной директивой ЕС (PSD2); расширение функционального наполнения существующих платежных инструментов в пользу банков и их клиентов; реализация новых автоматизированных процессов, которые покрывают полный жизненный цикл платежей.

Также важными преимуществами использования указанного стандарта являются повышение уровня обслуживания, эффективности и прозрачности платежей, расширение реквизитов платежей дополнительной информацией, а также усиление защиты информации.

Планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Систему электронных платежей (СЭП) НБУ состоится до конца 2021 года.

В будущем это позволит упростить взаимодействие между украинской и международными платежными системами благодаря использованию понятных и общепринятых мировых стандартов.

В среднесрочной перспективе в рамках перехода СЭП на стандарт ISO 20022 планируется также внедрение мгновенных платежей в систему.

Кроме того, в рамках проекта НБУ разрабатывает модели стандарта ISO 20022 для использования в платежной инфраструктуре Украины, а именно в следующих направлениях: кредитный перевод - перевод по инициативе плательщика; дебетовый перевод - перевод по инициативе получателя денежных средств; особые случаи и расследования - уточнение реквизитов, невозможность выполнения платежной инструкции, расследование платежа и т.д.

Как сообщали Українські Новини, все расчеты клиентов банков окончательно перевели на формат IBAN.

Кроме того, 3 января начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.