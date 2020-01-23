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23 января 2020, четверг, 19:08 22
Экономика 2020-01-23T19:13:25+02:00
Українські Новини
Платежную инфраструктуру Украины НБУ хочет перевести на международный стандарт ISO 20022

Платежную инфраструктуру Украины НБУ хочет перевести на международный стандарт ISO 20022

Ярина Вацяк
НБУ, SWIFT, ЕБРР, ISO 20022

Национальный банк разрабатывает проект по переходу платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20022.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что целью стандарта является модернизация финансовой инфраструктуры Украины, улучшение конкурентоспособности и ее интеграция с мировыми рынками.

Проект реализуется в партнерстве с компанией SWIFT при поддержке проекта "Трансформация финансового сектора" (USAID) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Среди главных преимуществ использования международного стандарта ISO 20022: гармонизация украинского платежного пространства с мировым; включение новых игроков платежного рынка и платежных инструментов в соответствии со второй платежной директивой ЕС (PSD2); расширение функционального наполнения существующих платежных инструментов в пользу банков и их клиентов; реализация новых автоматизированных процессов, которые покрывают полный жизненный цикл платежей.

Также важными преимуществами использования указанного стандарта являются повышение уровня обслуживания, эффективности и прозрачности платежей, расширение реквизитов платежей дополнительной информацией, а также усиление защиты информации.

Планируется, что внедрение стандарта ISO 20022 в Систему электронных платежей (СЭП) НБУ состоится до конца 2021 года.

В будущем это позволит упростить взаимодействие между украинской и международными платежными системами благодаря использованию понятных и общепринятых мировых стандартов.

В среднесрочной перспективе в рамках перехода СЭП на стандарт ISO 20022 планируется также внедрение мгновенных платежей в систему.

Кроме того, в рамках проекта НБУ разрабатывает модели стандарта ISO 20022 для использования в платежной инфраструктуре Украины, а именно в следующих направлениях: кредитный перевод - перевод по инициативе плательщика; дебетовый перевод - перевод по инициативе получателя денежных средств; особые случаи и расследования - уточнение реквизитов, невозможность выполнения платежной инструкции, расследование платежа и т.д.

Как сообщали Українські Новини, все расчеты клиентов банков окончательно перевели на формат IBAN.

Кроме того, 3 января начинают действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) по стандарту IBAN. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам по стандарту IBAN будут возвращаться плательщикам, как невыясненные поступления.

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