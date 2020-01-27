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27 січня 2020, понеділок, 13:22 13
Фінанси 2020-01-27T13:28:37+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на вівторок

НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Надежда Комендантова
курс гривні, Офіційний курс, НБУ, Гривня
Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 січня, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 січня, на 26,58 коп. до 24,2743 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними. Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, по чому долар на початку 2020. Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.

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