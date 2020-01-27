НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 січня, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 січня, на 26,58 коп. до 24,2743 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними. Крім того, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні. Долар підскочить приблизно до 27 гривень. Банкіри також розповіли, по чому долар на початку 2020. Також, повідомлялося, що Національний банк розробляє проект з переходу платіжної інфраструктури України на міжнародний стандарт ISO 20022.Тим часом в Україні в 2019 році курс долара побив рекорд у світі по темпах падіння національної валюти.