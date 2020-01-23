Давос, зарплаты и бойцовский Кива

Чиновники продолжают нам отвечать на вопросы о своей зарплате. Так президент Владимир Зеленский за весь год получил 208 тыс. гривен (без вычета налогов). Это столько же как декабрьские зарплаты некоторых министров со всеми премиями. Верный "шептун" Президента Андрей Богдан получает лишь немногим больше. Спикер Разумков в декабре получил больше Президент – 37 тыс, но перечислил ее на благотворительность. Но, при этом спикер получил еще 76 тыс гривен "на выполнение депутатских полномочий". Интересно, почему обычным людям не платят что-то за выполнение их полномочий, кроме зарплаты.

Но министры – просто церковные мыши по сравнению с главой "Укрпочты" Игорем Смелянским. Сегодня он признал в интервью, что получил в декабре зарплату с надбавками около 1 млн гривен и не считает это незаслуженным. Этой суммы хватить, чтобы три года платить зарплату Президента (28 тыс гривен в месяц).



Президент Зеленский сегодня выступил в Давосе. Уже привычная и немного скучная речь о том, что невозможное возможно и инвестиции. Единственный яркий момент намек, что Украина готова заменить Соединенное королевство в ЕС.



А еще он встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Когда Украина получит новый кредит яснее не стало, зато мы узнали, что у Георгиевой жена брата родом из Харькова.



Нардеп Илья Кива решил, что о нем давно не вспоминали и устроил драку в ресторане в центре Киева с ветераном АТО. А затем сам позвонил в милицию и нажаловался что его избили. Интересно, помнит ли депутат, что неприкосновенности то у него уже нет?



На скандальный законопроект министра Бородянского о дезинформации, которым вводится уголовная ответственность для журналистов и разделение их на сорта, уже отреагировали европейцы. генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес разделяет недовольство НСЖУ и подчеркивает, что государство не должно регулировать деятельность журналистов и налагать на них ограничения.



А еще Украина отмечает День соборности! Редакция Українських Новин искренне поздравляет всех читателей, и надеется, что вопреки стараниям политиков мы сможем сохранить и развивать единую и сильную страну.

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