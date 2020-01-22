Европейская федерация журналистов разделяет недовольство НСЖУ по поводу законопроекта о дезинформации

Европейская федерация журналистов разделяет недовольство Национального союза журналистов Украины по поводу законопроекта о дезинформации.

Об говорится в заявлении на сайте Европейской федерации журналистов, передают Українськi Новини.

"Правительство должно строго придерживаться журналистского саморегулирования и самостоятельности", - отреагировал на разработку законопроекта о дезинформации генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.

Он подчеркнул, что государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов своих прав.

Генеральный секретарь также отметил, что Европейская федерация журналистов решительно отвергает любые предложения, согласно которым государство сможет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов.

Как сообщали Українськi Новини, журналистка Светлана Крюкова считает, что, по закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать.

Тем временем Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации.