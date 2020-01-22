Вижу большой свет впереди: полная речь Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в городе Давос (Швейцарія).

Прямую трансляцию ведет пресс-служба Офиса Президента.

(Новость дополнена речью Президента)

"Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский Союз. Это очень сложные решения, но, мне кажется, очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, поддерживаем курс в Европейский Союз. Мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский Союз. Многие страны Европейского Союза нас поддерживают и видят Украину в ЕС вместе с собой как равноправного партнера. Некоторые страны ЕС должны также хотеть привлечь Украину в ЕС. Вопрос даже не в том, когда мы будем в Европейском Союзе, а в том - какой статус будет у Украины, какое будет отношение к нашей стране - как к мощному игроку, которого уважают, на которого не смотрят сверху вниз. Мне кажется, сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала Exit, возможно, для Украины наступило время сделать Enter", - сказал Зеленский.

При этом в ходе выступления Зеленский раскритиковал недостаточную эффективность существующих международных институций.

"В моей стране уже шестой год, как Россия аннексировала часть нашей территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим или тем, кто потерял дом, всемирной обеспокоенности? Этого мало. Это правда", - сказал он.

В то же время Президент оптимистично настроен относительно разрешения конфликта на Донбассе.

"Не удалось пока что полностью прекратить огонь. Но я не случайно говорю "пока что", потому что я верю. Я верю в свет, но я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, то она прекратится завтра", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что из-за военных действий страдает экономика Украины, но вызовы в сфере безопасности мобилизируют двигаться быстрее.

"Какова задача для страны, которая потеряла часть своей территории, и далеко не самая богатая на старом континенте? Стать лидером Восточной и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Считаете это невозможно? Много мировых единорогов начинали с безумных идей. Ничего не невозможно... У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс - очень креативные и талантливые люди... Моя цель, чтобы вместе с примерами Японии, Южной Кореи и Сингапура, появилась Украина", - сказал он.

По его словам, для этого Украине не хватает инвестирования.

"Вопреки глобальной тенденции, Украина ускоряет смену климата. Я умышленно допустил такое скандальное утверждение, чтобы сфокусировать ваше внимание и чтобы это услышали все. Конечно, я говорю о позитивных изменениях в бизнес-климате", - сказал Президент.

Зеленский призвал иностранные компании не упустить момент выгодно инвестировать в Украину.

Как сообщали Українські Новини, в Давосе Зеленский уже обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой выполнение условий, необходимых для утверждения новой программы сотрудничества.

Ранее был опубликован полный список участников Всемирного экономического форума в Давосе.