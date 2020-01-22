Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО

22 января около 12:00 в ресторане Mocco boutique restaurant, который находится в Киеве на ул. Крещатик, депутат Верховной Рады Украины от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива устроил драку с одним из посетителей.

Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "Новина".

В ресторане Кива встречался с представителями криминальной среды г. Днипро: на видеозаписи камеры наблюдения зафиксирован криминальный авторитет по кличке "Бельмондо".

В какой-то момент Кива стал провоцировать одного из посетителей ресторана. Им оказался ветеран антитеррористической операции (АТО) Михаил Майман.

Кива подошел к мужчине и попытался ударить его головой, в ответ получил отпор, после чего с трудом удержался на ногах. На видеозаписи видно, как после этого личная охрана Кивы окружила и избила Маймана.