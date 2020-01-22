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22 января 2020, среда, 15:10 666
Происшествия 2020-01-22T15:10:42+02:00
Українські Новини
Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО

Нардеп Кива в киевском ресторане устроил драку с ветераном АТО

Сергей Паламаренко
Илья Кива, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Михаил Майман, ветеран АТО, Драка
Илья Кива, Фото: пресс-служба
Илья Кива, Фото: пресс-служба

22 января около 12:00 в ресторане Mocco boutique restaurant, который находится в Киеве на ул. Крещатик, депутат Верховной Рады Украины от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива устроил драку с одним из посетителей.

Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "Новина".

В ресторане Кива встречался с представителями криминальной среды г. Днипро: на видеозаписи камеры наблюдения зафиксирован криминальный авторитет по кличке "Бельмондо".

В какой-то момент Кива стал провоцировать одного из посетителей ресторана. Им оказался ветеран антитеррористической операции (АТО) Михаил Майман.

Кива подошел к мужчине и попытался ударить его головой, в ответ получил отпор, после чего с трудом удержался на ногах. На видеозаписи видно, как после этого личная охрана Кивы окружила и избила Маймана.

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